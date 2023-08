Au cœur du plus dangereux cartel mexicain : le reportage exceptionnel du 20H de TF1 au pays des narcos

Ce matin-là, sous l'objectif de notre caméra, 28 kilos de méthamphétamines ont été saisis par les forces de l'ordre. Les six membres du gang qui en étaient en possession sont des narcos qui travaillent pour le plus puissant des cartels. Ces derniers, justement, se spécialisent de plus en plus dans les drogues de synthèse. L'une d'elles les intéresse particulièrement : "On a affaire de plus en plus souvent aux cargaisons de fentanyl", explique un policier.

Cette substance chimique est responsable de deux tiers des overdoses en Amérique. Dans leur reportage long format diffusé ce mercredi soir dans le 20H de TF1, Michel Scott et Paul Bouffard vont donc remonter la piste de cette marchandise mortelle, jusqu'au fief d'origine du cartel le plus redoutable, au fin fond de l'État de Sinaloa, au sud-est du Mexique.

