DOCUMENT TF1 - Contre-offensive ukrainienne : au cœur des tranchées russes

L'armée russe recourt à toutes les armes, des plus sophistiquées aux plus artisanales. Depuis un blockhaus sur le front, un volontaire explique par exemple qu'un "drone seul, ce n'est qu'un jouet". "Mais on ajoute un explosif. Avec ça, on peut percer un blindé ou même un tank, si vous visez au bon endroit", explique l'homme, qui poursuit : "On avait du retard sur l'Ukraine pour ces drones, mais on se rattrape depuis six mois." En face, l'armée ukrainienne avance, atteint les premières positions russes et dit avoir reconquis plus de 100 km2 de terrain. Mais le long du front, Moscou a fait bâtir jusqu'à six lignes défensives sur plusieurs centaines de kilomètres.