Document TF1 - Ukraine : au cœur d’un convoi solidaire parti de Metz pour la Pologne

Chargés à bloc, 150 m³ de vêtements, de matériels et de médicaments sont transportés dans quatre autocars, ayant pour destination la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Il est 4h du matin, et Thierry Schidler, chef d'entreprise et propriétaire des cars, qui va gérer ce convoi, court partout. Avec lui, une quinzaine de bénévoles de Moselle sont prêts au départ. L'idée de ce convoi du cœur est née en une semaine à la métropole de Metz.