DOCUMENT TF1 - Sous les bombes russes à Kharkiv, deuxième ville d'Ukraine

Nos reporters ont finalement pu quitter le bâtiment sains et saufs, comme nous l'a confié Michel Scott, dans le journal de 13H. "Nous avons réussi à sortir in extremis de Kharkiv tout à l'heure, mais la situation que nous avons vécue ne va faire qu'empirer dans les heures qui viennent", nous a-t-il indiqué, ajoutant : "Ces combattants volontaires, qui étaient rassemblés par centaines dans le bâtiment, ne veulent pas se rendre. Et ils savent qu'ils vont subir d'autres frappes comme celles de ce matin."

Notre reporter s'est aussi rappelé que "ces bombardements aériens ont littéralement soufflé le bâtiment, tout est dévasté à l'intérieur. Notre équipe, par chance, ne se trouvait pas du côté le plus exposé, mais on compte tout de même une dizaine de morts et des dizaines de blessés, que nous avons vus."

Plus largement, a détaillé Michel Scott, "le commandement ukrainien, nous a expliqué que les Russes se trouvaient dans la périphérie de la ville, dans les faubourgs et n'arrivaient pas à rejoindre le centre-ville. D'où ces tirs et bombardements sur cette place en particulier, censés terroriser les défenseurs de Kharkiv. Mais désormais, à chaque carrefour de la ville et à tout moment, une attaque peut avoir lieu".