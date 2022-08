DOCUMENT TF1 - Bataillon Azov : la rude sélection des soldats d'élite ukrainiens

Les aspirants vivent avec les membres du régiment dans des camps souterrains protégés des bombardements et drones espions. La propagande russe se sert du passé ultra-nationaliste du bataillon Azov pour qualifier ses membres de néo-nazis. Pur mensonge, répond le bataillon. Le plus jeune ici s’appelle Vitaly. Il a 18 ans. Il a abandonné son lycée agricole pour se former à la surveillance du ciel sur des écrans. "Je suis jeune et je n’ai pas beaucoup d’expérience mais j’apprends vite pour être utile", certifie-t-il.