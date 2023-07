DOCUMENT TF1 - Comment l'armée russe tente de recruter des volontaires en Sibérie

La Russie compte par ailleurs plusieurs milliers d'ex-militaires tentés de retourner au front. Vassili, qui dit avoir été "blessé deux fois en Ukraine", était volontaire dans le Donbass avant de travailler dans une ferme. Il répète le discours souvent prononcé par le Kremlin : à savoir le récit d'un pays encerclé et assiégé. "C'est une situation terrible. Moi, je me bats pour éviter que l'ennemi arrive chez nous, déclare Vassili. Je dis merci à notre président Vladimir Poutine pour son aide, mais on ne part pas pour les médailles et les primes, on se bat pour protéger notre Russie."