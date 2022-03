DOCUMENT TF1 - Notre équipe au cœur de la ville de Marioupol avec l'armée russe

Derrière chaque immeuble éventré, se trouve une scène de détresse, de désespoir. Il n’y a plus d’eau, plus de gaz, plus d’électricité. Tatiana revient dans son appartement. Elle vit dans une cave avec sa famille depuis deux semaines maintenant. "Et voilà. Tout est tombé d’un coup comme ça. Je prends vite quelques affaires et je retourne dans la cave. On est beaucoup dans les caves sous les immeubles là-bas. On se fait à manger dehors avec des feux de bois, il faut bien survivre", témoigne-t-elle. Survivre, car presque rien ne rentre et ne sort de cette ville.