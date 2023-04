DOCUMENT TF1 - Kidnappings et assassinats : dans l'enfer des gangs en Haïti

Plus loin, c’est une autre bande qui gère tout. Son chef se fait surnommer Barbecue. À la lisière de son fief, il a posté ses hommes de main. Il se présente comme un protecteur pour les populations qui vivent sur son territoire, et il estime que le chaos qui règne dans le pays est la faute des politiques. "Ici, dans nos quartiers, on ne voit pas l’État. Ils prétextent qu’il y a de l’insécurité. Tout ça, c’est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang. Nous autres, on n’est pas des gangs. On est un groupe armé. Je dis qu’on est un groupe armé car on ne viole pas, on ne kidnappe pas, on ne tue pas les gens pour le plaisir", affirme Barbecue.