DOCUMENT TF1 – "On reconstruira notre pays" : une Iranienne filme son quotidien à Téhéran

C’est une liberté chèrement gagnée. Près de 500 manifestants sont morts dans les rues et quatre opposants ont été exécutés par pendaison. Comme beaucoup d’Iraniens, elle s’informe maintenant sur une chaîne d’opposition diffusée par satellite depuis Londres. "Beaucoup de manifestants ont été arrêtés et depuis, on n’a plus de nouvelles d’eux. On sait qu’ils souffrent, mais un jour, on reconstruira notre pays et on saura que tous ces sacrifices n’ont pas été vains", conclut-elle.

Chaque soir, à sa fenêtre, elle hurle sa colère avec ses voisins. Leur cri : "À bas le dictateur", un autre slogan qui semble ne plus vouloir s’éteindre.