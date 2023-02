DOCUMENT TF1 - Un an de guerre en Ukraine : à Bakhmout, le quotidien sous les bombes

"Il y a de la nourriture, des produits hygiéniques et de l’eau potable". Voilà le chargement destiné à ceux qui vivent sous les bombes. Une fois son coffre plein, Evgueni prend la route pour rejoindre Bakhmout et ses risques mortels. "Il y a encore 5000 habitants qui vivent ici", affirme Evgueni. Dans chaque quartier de la ville assiégée, on trouve encore des résidents qu’il faut approvisionner.

Certains se plaignent quand même d’être isolé dans ce secteur exposé aux tirs. On se taquine malgré le danger. Un jeune homme a droit à deux bonbonnes d’eau et un sac de provision pour une semaine. Il est habitué à sa vie sous les bombes. "Hier, ça a tapé là et ensuite juste ici. Toute la journée, je m’occupe comme je peux. J’essaye de faire du sport. Je fais des pompes, des haltères", explique-t-il.