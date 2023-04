Donald Trump au tribunal : Juan Merchan, un juge "efficace" bien connu du clan de l'ex-président

S'il est devenu un habitué des prétoires new-yorkais, rien ne semblait prédestiner Juan Merchan à embrasser une carrière juridique. Né à Bogotá, en Colombie, il a émigré aux États-Unis à l'âge de 6 ans et a grandi dans le quartier new-yorkais de Jackson Heights, dans le Queens. Selon le New York Times, il a été le premier de sa famille à aller à l'université. Juan a d'abord étudié le commerce au Baruch College de New York, avant d'abandonner l'école pour aller travailler. Il a terminé des années plus tard ses études pour obtenir son diplôme en Droit.

Juan Merchan a lancé sa carrière juridique en 1994 lorsqu'il a commencé comme procureur de district adjoint à Manhattan. Plusieurs années plus tard, il est passé au bureau du procureur général de l'État, travaillant à Long Island. En 2006, le maire de New York Michael Bloomberg lui demande de prendre en charge le tribunal des affaires familiales dans le Bronx. Il accepte, avant de rejoindre la Cour des réclamations de l'État de New York en 2009, la même année où il devient juge à la Cour suprême de New York.