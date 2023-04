Trump au tribunal à New York : une audience qui alimente les fake news

Non, il n'avait pas le droit de garder des archives présidentielles

Connu pour propager des fake news (30.573 déclarations fausses ou mensongères pendant ses quatre ans de mandat, selon un comptage du Washington Post), Donald Trump a recyclé une information assénée à tort depuis la perquisition du 8 août 2022 à son domicile de Mar-a-Lago, en Floride. Après sa comparution devant la justice, il a abordé devant ses partisans le sujet de l'enquête fédérale ouverte sur sa gestion des documents officiels, affirmant qu'il n'était pas le seul coupable. D'après lui, des locataires de la Maison Blanche auraient emporté bien avant lui des archives gouvernementales. Une affirmation complètement erronée.

Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur en 1981 de la loi sur les archives présidentielles, leur gestion revient à une agence indépendante, la NARA (National Archives and Records Administration). Dans une communication publiée en octobre à ce sujet, l'agence a ainsi souligné qu'elle avait obtenu la garde physique et légale de l'intégralité des dossiers de Ronald Reagan, Barack Obama et des deux George Bush "au moment où ils ont quitté leurs fonctions". C'est aussi cette agence qui a eu la charge de déplacer les documents vers des installations qui "répondent à des normes strictes en matière d'archivage et de sécurité". "Les affirmations selon lesquelles ces documents seraient restés en possession des anciens présidents ou de leurs représentants ou que les documents étaient conservés dans des conditions qui ne respectent pas les normes, sont fausses et trompeuses", confirmait l'agence d'archivage.