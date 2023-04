VIDÉO - Donald Trump de retour à New York, à la veille d'une comparution historique

L'image fait le tour du monde pour un moment que beaucoup décrivent comme "historique". L'ancien président américain Donald Trump est arrivé, lundi 3 mars, à la Trump Tower, son célèbre hôtel new-yorkais où il va séjourner avant sa comparution devant la justice pénale. Inculpé en lien avec un paiement à une star du porno, l'ancien président républicain sera présenté mardi à un juge.

C'est un événement d'autant plus extraordinaire que le milliardaire républicain de 76 ans s'est relancé dans la course à l'investiture républicaine pour reconquérir la présidence en novembre 2024. Donald Trump jure qu'il est "innocent" et a écrit en majuscules sur son réseau social Truth Social qu'il se rendait à New York pour "rendre sa grandeur à l'Amérique" et qu'il était victime d'une "chasse aux sorcières au moment où (son) grand pays sombre en enfer".