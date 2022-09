"Donald Trump représente un extrémisme" : quand Joe Biden étrille son prédécesseur

Joe Biden repart en campagne. Et s’offre une nouvelle passe d’armes avec Donald Trump. Dans un discours d’une rare violence, le président a dénoncé jeudi l'"extrémisme" de son prédécesseur et de ses partisans, leur reprochant d'ébranler les "fondations" de la démocratie américaine.

"Donald Trump et les républicains MAGA (Make America Great Again) représentent un extrémisme qui menace les fondations mêmes de notre République. (…) Ils ne respectent pas la Constitution. Ils ne croient pas à l'Etat de droit. Ils ne reconnaissent pas la volonté du peuple" a martelé le président démocrate. "Tous les républicains n'adhèrent pas à cette idéologie extrême", a-t-il certes reconnu, mais pour mieux décocher ensuite cette flèche : "Il ne fait aucun doute que le parti républicain d'aujourd'hui est dominé, entraîné et intimidé par Donald Trump" et ses partisans.