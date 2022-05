Donbass : comment les Ukrainiens ont décimé un bataillon russe

Les chars russes détruits se comptent par dizaines au cœur d'une forêt de Bilohorivka. Le terrain avait été miné de toute part par l'armée ukrainienne. Pour la première fois, une de nos équipes a pu accéder à cette zone et constater l'ampleur des destructions. Thomas Misrachi, notre envoyé spécial en Ukraine nous raconte : "Ici, les combats ont été d'une rare violence, ils ont duré plusieurs jours. C'est une trentaine de chars russes qui a été détruite". Et plus loin, des dizaines d'autres.