Donbass : l'armée ukrainienne va-t-elle tenir ?

Cette petite localité de Marinka est la cible quotidienne des obus russes. Les bombardements continuent. Mais il n'y a pas encore de signe d'une attaque terrestre dans cette région. L'offensive terrestre se déroule plus au nord, près de Kharkiv. D'importants renforts venus de Russie sont visibles via des images satellites. Et ils sont partis probablement pour des mois de combat, comme l'explique Pierre Servent, consultant Défense - TF1-LCI.