Donbass : nos reporters sur une route minée

Les mines sont en effet l'une des armes les plus employées ici. Celles-ci se déclenchent au passage de véhicules. Elles ont été placées juste derrière des blocs qui obligent les chars à zigzaguer. Il y en a dans toute la zone. Même si des petits panneaux mines les signalent, ceux-ci n'indiquent pas où elles se situent exactement. Et c'est un véritable problème pour les civils dans les zones libérées. Il y a quelques jours, par exemple, à Kharkiv, un agriculteur dans son tracteur a sauté sur une mine et en est mort. Pourtant, il faudra des années pour déminer le pays entièrement.