Donbass : Severodonetsk ne tient plus qu’à un fil

En outre, on a beaucoup parlé d’erreurs stratégiques, logistiques. Depuis une dizaine de jours, l’armée russe a l’air d’avoir bien ou mieux préparé ses attaques et contre-attaques. Le général Allard affirme qu’ils replient l’éventail sur le Donbass. Il précise aussi que l’objectif politique de l’entrée dans l’Ukraine avec 180 000 ou 150 000 soldats était de se saisir du Sud, pas de l’Ukraine. Pour conclure, une mise en garde : "On va avoir des combats très durs".