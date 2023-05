VIDÉO - Doublement réfugiée, la championne de gymnastique a trouvé asile en France

Il y a trois ans, Melitina avait fui son pays après avoir dénoncé les violences de son gouvernement, pour trouver refuge en Ukraine. C'est là, où elle avait recommencé sa vie, qu'elle se trouvait lorsque la guerre a éclaté. Et alors qu'elle se trouvait en Espagne pour un gala, sa banque biélorusse est tombée sous le coup des sanctions internationales. Plus d'accès à son compte, plus d'argent... elle lance un SOS sur les réseaux sociaux, intercepté par Aurélie Despierres, la présidente du club de Rueil. "Au départ, je n'y ai pas cru. On parle de Melitina Staniouta ! Je me disais qu'elle ne pouvait pas se retrouver dans une telle situation. Je lui ai envoyé un message sur Instagram lui disant que si on pouvait l'aider, qu'elle nous demande", explique Aurélie Despierres.