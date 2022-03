Drame de Montreux : les mystères d'une famille française

La tristesse et l'émotion laissent peu à peu la place à l'incompréhension. Deux jours et demi après les faits, on ignore encore s'il s'agit d'un suicide ou d'un homicide. Mais une chose est désormais certaine. "A part les cinq victimes, personne d'autres n'était présent à l'intérieur de l'appartement au moment des faits. Il est verrouillé. Donc, on peut exclure l'intervention d'un tiers", confie Jean-Christophe Sauterel, porte-parole de la police cantonale de Vaudoise.