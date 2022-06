VIDÉO - La Thaïlande, premier pays d'Asie du Sud-Est à dépénaliser le cannabis

Malgré ces assouplissements certains, le tout reste quand même règlementé : seuls sont autorisés les produits du cannabis contenant moins de 0,2% de tétrahydrocannabinol (THC), le composant psychoactif de la plante. La culture à domicile demeure contrôlée et n'est prévue qu'à des fins médicales. Consommer du cannabis "hors cadre" expose à une amende de 25.000 bahts (730 euros) et à une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois mois. La consommation thérapeutique dans les espaces publics n'est pas autorisée non plus dès lors que des nuisances olfactives pourraient survenir.