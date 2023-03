VIDÉO - Les images impressionnantes de l'interception du drone américain par la Russie en mer Noire

C'est la première fois depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février 2022 qu'un pays de l'Otan, soutien de Kiev, reconnaît perdre un de ses équipements. Depuis la perte du Reaper MQ-9 américain, les réactions s'enchaînent et on en sait un peu plus sur ce qu'il s'est passé au-dessus de la mer Noire le 14 mars. Si Moscou a admis l'interception de l'appareil, il dément aussi tout contact et être à l'origine du crash de cet engin de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de l'US Air Force. Les autorités américaines, elles, ont dénoncé "un comportement imprudent, dangereux et non professionnel", a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Dans une vidéo déclassifiée et diffusée ce jeudi par le Commandement des forces des États-Unis en Europe, on aperçoit un avion de chasse arriver par l'arrière, sur la droite du drone, le frôler tout en libérant du carburant, mentionne le descriptif publié sur le site, qui mentionne également que l'hélice du MQ-9 a été touchée dans la manœuvre.