Drone américain neutralisé en mer Noire par les Russes : qu'est-ce que le Reaper MQ-9 ?

Ce drone a néanmoins également pu remplir des missions civiles. L'agence américaine des douanes et de la protection des frontières a ainsi indiqué avoir utilisé les drones Predator B de General Atomics, la version non armée du Reaper, pour surveiller et répondre aux "menaces dans les régions frontalières du pays et aux abords des États-Unis". Le drone a aussi été utilisé pour aider les pompiers à lutter contre l'incendie Rim Fire de 2013 en Californie.