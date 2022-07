Drone : une nouvelle arme pour verbaliser les automobilistes en Espagne

José Antonio Fernandez de Usera, pilote de drone de la direction générale du trafic de Madrid, est chargé du pilotage de l'un de ces engins de huit kilos et d'une autonomie de quarante minutes. Selon ce dernier, ces drones sont un peu particuliers. On ne les trouve pas dans le commerce, car ils sont faits sur mesure pour pouvoir embarquer des appareils très précis et certifiés, permettant d'identifier des infractions et les sanctionner légalement.