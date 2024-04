VIDÉO - Éclipse solaire : des images saisissantes filmées depuis l'espace

La Nasa et Starlink ont publié des images de l'éclipse solaire ayant plongé hier une partie de l'Amérique du Nord vue depuis l'espace.

Sur la vidéo de l'éclipse solaire de lundi, prise à bord du satellite Starlink, on peut apercevoir une immense ombre au-dessus de l'est du continent nord Américain. Ces images avaient déjà été promises bien avant l'événement par le propriétaire de Starlink, Elon Musk. Celui-ci a d'ailleurs posté sur X sa propre vidéo du phénomène, vu depuis Austin au Texas.

C'était cool de voir l'éclipse depuis Austin. Environ 27 ans avant qu'elle ne se reproduise ici Elon Musk

La Nasa a également partagé le spectacle auquel ont pu assister les astronautes à bord de l'ISS. Les ingénieurs de vol de la NASA Matthew Dominick et Jeanette Epps se trouvaient derrière la fenêtre de l'avant-poste orbital pour photographier et filmer l'ombre de la Lune sur la Terre. La station spatiale était alors en orbite à 420 km au-dessus du sud-est du Canada, alors que l'ombre de la Lune se déplaçait de l'État de New York à Terre-Neuve.

D’autres satellites comme GOES-16 de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont également capturé l'ombre de l'éclipse solaire totale du 8 avril alors qu'elle traversait les États-Unis.

Les photos incroyables de la statue de la Liberté ou de Times square obscurcis par la lune tournent sur les réseaux sociaux.