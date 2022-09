Édimbourg : la ville attend sa reine

La police et les militaires écossais sont en patrouille dans le centre d'Édimbourg. Rue quadrillée, avenue principale fermée à la circulation et tout autour, les dépanneuses font place nette. Depuis vendredi soir, ces estrades sont en train d'être montées autour de la cathédrale Saint-Gilles. C'est ici que le corps de la reine va reposer à partir de lundi pendant 24 heures, et c'est à ce moment-là que les Écossais pourront lui rendre hommage. Un service religieux sera aussi célébré pour les membres de la famille royale : la veillée des Princes. Le cercueil sera orné des couleurs de l’Écosse.