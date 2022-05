Éducation russe : Poutine prépare sa population dès le plus jeune âge

Dans un club militaire patriotique, à quatre heures de route de Moscou, on apprend à démonter et à remonter une arme à des jeunes de quatorze ans. Les adolescents du quartier se retrouvent le week-end pour découvrir comment manier une kalachnikov, plier un parachute, mais aussi pour suivre des cours sur les conflits entre la Russie et l’Ukraine.