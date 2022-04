Égypte : 4 touristes français tués dans un accident de car

Dans la vidéo en tête de cet article, le plus rapidement possible, ceux qui peuvent encore se déplacer transportent les blessés loin du car en feu. Cette femme ensanglantée ne tient plus sur ses jambes. Un automobiliste s'est arrêté et a filmé la scène. Des hommes tentent d'éteindre les flammes à l'aide d'extincteur. Mais le feu est trop fort. Ils n'y parviendront pas.