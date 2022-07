VIDÉO - Égypte : les maisons flottantes du Caire menacées de disparition

Le président Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir depuis 2014 à l'issue du Printemps arabe, veut moderniser la capitale. De grands travaux de réhabilitation du Caire actuel sont en cours, tout comme le projet pharaonique d'une nouvelle capitale ultra-moderne à 50km de là.

Ici, l'idée est de remplacer ces awamat - leur nom arabe - par des cafés, hôtels et restaurants, officiellement plus propices au développement du tourisme, mais aussi plus facilement taxables et monnayables. L'armée pilote ces grands travaux d'aménagements et d'infrastructures.