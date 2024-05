"Il a vrillé" : quand Robert De Niro prête sa voix à un clip de campagne anti-Trump

Robert De Niro a participé à un clip de campagne de Joe Biden, diffusé le 22 mai. Dans cette vidéo, l'acteur s'en prend à Donald Trump, qu'il accuse de vouloir devenir un "dictateur" en puissance en cas d'élection en novembre prochain.

"Je suis Joe Biden et j'approuve ce message." Pour son dernier clip de campagne, le président des États-Unis, candidat à sa réélection à l'automne prochain, s'est offert les services d'une icône de Hollywood. C'est ainsi que Robert De Niro, acteur à la filmographie qu'on ne présente plus, a prêté sa voix à un clip diffusé mercredi 22 mai sur le compte YouTube de Joe Biden, et intitulé "Snapped", ou "vrillé" en français.

"Des tweets de minuit à l'eau de Javel, en passant par les gaz lacrymogènes et la mise en scène d'une séance photo, nous savions que Trump était incontrôlable lorsqu'il était président, puis il a perdu les élections de 2020 et il a vrillé", déroule Robert De Niro, sur des images d'archives. L'une d'elle montre notamment une conférence de presse de Donald Trump en 2020, pendant laquelle il avait justement suggéré de suivre un traitement à l'eau de Javel contre le Covid. L'acteur prévient : "Trump veut se venger et il ne reculera devant rien pour l'obtenir".

Ce n'est pas la première fois qu'au cours de cette campagne, De Niro apporte publiquement son soutien au président démocrate et étrille Donald Trump. Dans un entretien accordé début mai à la télévision américaine, ce dernier avait qualifié le milliardaire de "véritable malade" et de "monstre".