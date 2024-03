Scènes de liesse au Sénégal : l'opposant Sonko et son candidat à la présidentielle libérés de prison

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko, et son candidat à la présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, sont sortis de prison jeudi soir. Des milliers d'habitants de la capitale du pays, Dakar, sont sortis dans la rue pour fêter la nouvelle. Ousmane Sonko, opposant à Macky Sall et acteur d'un bras de fer meurtrier avec le pouvoir, était détenu depuis le 28 juillet 2023.

Ousmane Sonko libéré de prison. Jeudi soir, une foule en liesse était dans les rues de Dakar, au Sénégal, fêtant la sortie du principal opposant au président Macky Sall. Son second et candidat à l'élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye, a également pu retrouver la liberté. Ce dernier a salué, tout sourire, ses partisans depuis le toit ouvrant d'une voiture qui tentait de se frayer un passage. "On a vu votre soutien et votre solidarité, a-t-il lancé. Nous sommes très contents." Ousmane Sonko n'était en revanche pas visible au sein du cortège.

Acteur principal d'un bras de fer meurtrier avec le pouvoir depuis 2021 et emprisonné depuis juillet 2023, Ousmane Sonko a été disqualifié de la présidentielle par le Conseil constitutionnel en janvier. Son camp, avec son assentiment, a désigné Bassirou Diomaye Faye comme candidat à sa place. Sa candidature fait partie des 19 retenues pour le scrutin du 24 mars. Cette libération est perçue comme un énième rebondissement dans la course au pouvoir au Sénégal, quelques jours après l'adoption d'une loi d'amnistie votée à l'initiative du président Macky Sall.

Le Sénégal a traversé en début d'année une grave crise politique après la décision du chef d'État de reporter le scrutin présidentiel. "C'est de la joie, exultait un de ses sympathisants, Mamadou Mballo Mané, 31 ans, rencontré par l'AFP à Dakar. C'est incroyable. Ils ont libéré Ousmane Sonko !" Le programme de son numéro 2, Bassirou Diomaye Faye, décline les thèmes du discours souverainiste et panafricaniste du populaire opposant, avec ses diatribes contre "la mafia d'État", les multinationales et l'emprise économique et politique exercée selon lui par l'ancienne puissance coloniale française.