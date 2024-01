VIDÉO - Élection présidentielle à Taïwan : quelle va être la réaction de la Chine ?

Les Taïwanais ont clairement exprimé leur attachement à la démocratie, samedi. Ils ont élu le candidat pro-indépendance de l'île. Un résultat qui a provoqué la colère de la Chine, qui se dit déterminée à récupérer l'archipel.

Ils sont allés à l'encontre des volontés chinoises. À Taïwan, les habitants ont élu Lai Ching-Te, candidat pro-démocratie, à la tête de l'île avec plus de 40% des voix. À peine son élection confirmée, qu'il a appelé Pékin à "respecter les résultats de l'élection", affirmant que Taïwan était de facto indépendante et promettant de la défendre face aux menaces de réunification de la Chine. "Le ministère des Affaires étrangères appelle les autorités de Pékin à respecter les résultats de l'élection, à faire face à la réalité et à renoncer à réprimer Taïwan", a indiqué un communiqué du ministère taïwanais.

Car Pékin, de son côté, considère l'île comme une de ses provinces. Dès samedi soir, le ministère chinois des Affaires étrangères a ainsi assuré sur X (ex-Twitter) que malgré le vote, "Taïwan fait partie de la Chine". Le pays communiste a également assuré que ce vote "n'entravera(it) pas la tendance inévitable d'une réunification avec la Chine", promettant de "s'oppos(er) fermement aux activités séparatistes visant à l'indépendance de Taïwan ainsi qu'à l'ingérence étrangère".

Un enjeu crucial

Affirmant avoir reçu les félicitations de "plus de 50 pays dont 12 alliés diplomatiques", le ministère des Affaires étrangères taïwanais a dénoncé les "commentaires absurdes et erronés" des autorités chinoises. À Washington, le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a félicité Lai Ching-te ainsi que les Taïwanais pour leur "solide système démocratique". Ce message a immédiatement fait réagir Pékin, estimant qu'il "envoie un signal profondément erroné aux forces séparatistes en faveur de 'l'indépendance de Taïwan'". Mais "nous ne soutenons pas l'indépendance", a rapidement tempéré de son côté le président américain Joe Biden.

Taïwan représente un enjeu crucial, tant pour la Chine que pour les États-Unis ou l'Europe. Sur le plan économique, le détroit de Formose est emprunté par la moitié des cargos naviguant autour du globe. En contrôlant Taïwan, Pékin accentuerait sa maîtrise sur le commerce mondial. D'un point de vue stratégique, la Chine veut accéder à l'océan Pacifique, mais ses côtes sont barrées par des îles japonaises au nord et d'autres au sud, appartenant aux Philippines, deux alliés des États-Unis.

Face à l'élection de samedi, les analystes estiment que l'Empire du Milieu pourrait accentuer la pression économique, mais jugent pour le moment peu probable une réaction militaire, en tout cas "pas dans l'immédiat". Un conflit dans ce détroit serait désastreux pour l'économie mondiale : l'île fournit 70% des semi-conducteurs de la planète et plus de 50% des conteneurs transportés dans le monde y transitent.