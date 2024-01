États-Unis : en meeting, Joe Biden étrille Donald Trump et l'accuse d'utiliser la rhétorique de "l'Allemagne nazie"

Lors d'un meeting en Pennsylvanie, le président américain Joe Biden a attaqué à plusieurs reprises son rival Donald Trump. Le milliardaire emploie "exactement le même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie", a estimé le chef d'État vendredi. Joe Biden semble vouloir donner un coup d'accélérateur à sa campagne pour sa réélection.

Dans son camp, certains reprochaient à Joe Biden une certaine mollesse depuis son entrée en campagne pour obtenir l'investiture démocrate et pouvoir se représenter à la présidentielle américaine, prévue en novembre. Le chef de l'État sortant semble avoir pris en compte ces critiques, tant il n'a cessé d'attaquer frontalement son principal rival, l'ex-président Donald Trump, lors d'un discours en meeting, vendredi 5 janvier.

Pour Biden, Trump "cautionne la violence politique"

Depuis la Pennsylvanie, Joe Biden a d'abord fustigé le comportement du milliardaire, poursuivi dans plusieurs affaires. "Il est prêt à sacrifier notre démocratie afin d'obtenir le pouvoir", a tancé le démocrate face à la foule. À 81 ans, il est au coude-à-coude ou juste derrière Donald Trump - favori pour l'investiture républicaine - dans les derniers sondages. "Il parle du sang des Américains qui est empoisonné, utilisant exactement le même langage que celui utilisé dans l'Allemagne nazie", a poursuivi Biden, dans une volonté de marquer les esprits.

En raison d'une tempête prévue sur la côte des États-Unis ces prochaines heures, le président américain a avancé d'un jour ce discours, dont la date devait initialement marquer le troisième anniversaire de l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. "Trump et ses partisans MAGA ["Make America Great Again", le slogan phare du milliardaire républicain, ndlr] non seulement cautionnent la violence politique, mais ils en rient", a encore dénoncé Joe Biden.

Le chef de l'État démocrate, souvent critiqué pour son âge ou ses maladresses de langage, connaît la pire cote de popularité pour un président en exercice l'année précédant une élection à la Maison-Blanche. Son refus de mentionner les multiples dossiers devant les tribunaux de Donald Trump, pour ne pas donner l'impression d'influencer le système judiciaire, l'a aussi privé de l'une de ses principales armes contre le candidat républicain.