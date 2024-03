Présidentielle en Russie : Poutine réélu avec un score extravagant, les Occidentaux dénoncent un scrutin "pas légal"

Vladimir Poutine a remporté avec 87% des voix (résultats partiels) une élection présidentielle taillée sur mesure. Volodymyr Zelensky a dénoncé un homme "ivre de pouvoir".

Vladimir Poutine s'offre six années supplémentaires au Kremlin. Sans surprise, le président sortant a été réélu ce dimanche, avec quelque 87% des voix. Un chiffre qui reflète le contexte dans lequel s'est déroulé ce scrutin, marqué par une opposition décimée et n'ayant même pas pu présenter de candidat.

"La Russie a fait son choix", s'est félicitée la cheffe de la Commission électorale, Ella Pamfilova, annonçant en outre une participation record de 74,22%. D'après la Commission électorale russe, le maître du Kremlin a réuni 87,47% des voix après le dépouillement des suffrages dans 36,3% des bureaux de vote. Un record pour celui qui avait toujours recueilli entre 64 et 68% des suffrages aux scrutins précédents. "Soutien colossal", "consolidation incroyable" de la société : la télévision russe a multiplié les superlatifs. L'ex-président et numéro 2 du Conseil de sécurité, Dmitri Medvedev, a salué "une victoire éclatante".

Un homme "ivre de pouvoir"

Le principal intéressé a rapidement pris la parole en début de soirée pour se féliciter de cette réélection. "Je tiens tout d'abord à remercier les citoyens, nous sommes tous une seule et même équipe, tous les citoyens de Russie qui se sont rendus dans les bureaux de vote et qui ont voté", a déclaré Vladimir Poutine devant son équipe de campagne lors d'une intervention retransmise à la télévision d'État. Avant d'ajouter : "Nous avons beaucoup de tâches concrètes et importantes à accomplir. Les résultats de l'élection témoignent de la confiance des citoyens du pays et de leur espoir que nous ferons tout ce qui est prévu"

Ce raz de marée dans les urnes en faveur du président sortant était attendu, tant les autorités n'ont pas laissé de place aux contradicteurs du pouvoir. Les trois autres candidats sélectionnés étaient tous pro Kremlin, qu'il s'agisse de l'Ukraine ou de la répression qui a culminé avec la mort d'Alexeï Navalny dans une prison de l'Arctique mi-février. L'épouse du défunt détracteur n°1 de Vladimir Poutine, Ioulia Navalnaïa, avait d'ailleurs appelé ses partisans à se montrer en nombre en allant tous voter au même moment, à midi dimanche, contre le président russe. Elle a pour sa part voté en début de soirée à Berlin, où elle s'est réfugiée. L'équipe de son défunt époux a, elle, dénoncé un score n'ayant "pas de lien avec la réalité".

Les adversaires de Vladimir Poutine, eux, ont vilipendé ce cinquième mandat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé un homme "ivre de pouvoir" qui veut "régner éternellement". La Pologne et le Royaume-Uni ont pour leur part jugé que la présidentielle russe n'avait été ni "libre", ni "équitable", Varsovie concluant qu'elle n'était donc "pas légale".

Dans l'ensemble, la mobilisation de l'opposition s'est déroulée dans le calme mais l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi de la répression, a fait état d'au moins 77 interpellations en Russie pour diverses formes d'actions de protestation électorales.