Élection présidentielle en Turquie : pourquoi Erdogan est-il aujourd'hui favori ?

Or, les Turques lui font confiance malgré le manque de libertés, malgré la crise économique et une inflation galopante. Et quand les survivants du séisme de février conspuent l’inaction des autorités, ce n’est toujours pas à Erdogan qu’ils en veulent. "Oui, nos maisons ont été détruites, mais il a dit qu’il reconstruirait et il le fera", affirme Nursel Karci, une électrice d'Erdogan.

Son secret : savoir parler à l’électorat populaire venu des campagnes, flatter la fierté des Turques qui soutiennent son programme islamo-conservateur et qui voit d’un bon œil, par exemple, la transformation de Sainte-Sophie en mosquée ou encore les opérations musclées hors des frontières.