Kemal Kiliçdaroglu, l'opposant qui rêve de faire tomber Recep Tayyip Erdogan

Kemal Kiliçdaroglu a pourtant longtemps pâti d’une figure peu charismatique, voire austère. Haut-fonctionnaire de 74 ans, cet économiste de formation dirige depuis 2010 le CHP, le Parti républicain du peuple, créé en 1923 par le père de la Turquie moderne, Mustafal Kemal Attatürk. Il fait néanmoins pâle figure face au Reis, surnom dont a hérité Erdogan, qui s'est, lui, imposé durant sa longue carrière politique comme un tribun maniant volontiers l'invective.

Cette course à la présidentielle semble néanmoins sonner la revanche de Kemal Kiliçdaroglu. Fort d'avoir réussi à unir derrière sa candidature six partis d'opposition, il bénéficie par ailleurs de l'aura de la double victoire en 2019 de candidats du CHP aux élections municipales à Istanbul et Ankara, revers inédit pour Recep Tayyip Erdogan et son parti.

Durant cette campagne, Kemal Kiliçdaroglu a également su imposer son style, diffusant régulièrement des vidéos sur ses réseaux sociaux où il se filme dans sa cuisine ou dans son salon. Né dans une famille modeste, dans la province historiquement rebelle de Dersim (rebaptisée Tunceli, en Anatolie orientale) à majorité kurde et alévie, Kemal Kiliçdaroglu met ainsi en avant sa simplicité, qui contraste avec le faste dans lequel vit Erdogan, depuis son gigantesque palais présidentiel, inauguré par lui-même en 2014.