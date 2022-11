VIDÉO - Midterms 2022 : Trump, Biden et Obama s'affrontent à distance en Pennsylvanie

"La démocratie est littéralement sur le bulletin de vote. C'est un moment décisif pour la nation et nous devons tous parler d'une seule voix", a plaidé Joe Biden sur la scène d'une salle de Philadelphie, en soutien à ses candidats démocrates en Pennsylvanie. Son prédécesseur Barack Obama a, lui, exhorté à "aller voter!" mardi pour les démocrates, demandant à protéger "la démocratie sur le bulletin de vote (car) les enjeux sont élevés". L'ex-président a en outre reconnu que "tout le pays avait traversé des temps difficiles ces dernières années", notamment avec une "pandémie historique". Le père de l'assurance-santé "Obamacare" s'en est pris aux républicains, qui veulent "démembrer la sécurité sociale, l'assurance-maladie et accorder aux riches et aux grandes entreprises davantage de réductions d'impôts".