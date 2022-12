Midterms : le pro-Trump Herschel Walker battu, Biden conforte sa majorité au Sénat

La "vague" républicaine promise par Donald Trump n'a finalement pas eu lieu. Au contraire, c'est Joe Biden, à qui l'on prédisait une sévère défaite lors des midterms, qui en ressort renforcé. Son parti démocrate a conforté sa majorité au Sénat avec la victoire du candidat démocrate Raphael Warnock en Géorgie, État frontalier de la Floride, historiquement acquis aux Républicains. Une victoire immédiatement saluée par le président américain.

"Ce soir (mardi), les électeurs de Géorgie se sont mobilisés pour notre démocratie, ont rejeté l'ultra MAGAisme et le plus important : ils ont renvoyé au Sénat un homme bien", a déclaré Joe Biden, en référence au slogan de son prédécesseur Donald Trump : Make America Great Again. Le candidat de son parti, le sénateur démocrate Raphael Warnock était opposé à un protégé de Donald Trump, le républicain Herschel Walker pour le dernier acte de ces "midterms". Les deux hommes s'étaient déjà affrontés en novembre et un deuxième tour avait dû être organisé pour les départager.