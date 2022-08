Élections en Allemagne : qui va gouverner ?

L'Allemagne aura peut-être un nouveau gouvernement d'ici Noël. C'est ce que promettent les partis politiques, mais pour cela, il va falloir créer une grande coalition et beaucoup de dialogues pour y arriver. À la tête de cette coalition, ce sera peut-être Olfa Scholz, le candidat des socio-démocrates, dont on disait il y a quelques mois qu'il n'avait aucune chance, et qui finalement, en s'inspirant d'Angela Merkel réussit à obtenir la première place dans ces élections.