Élections en Russie : sans surprise, le parti de Poutine en tête dans les territoires ukrainiens annexés

Avec ces élections réparties sur trois jours, de vendredi à dimanche, pour désigner gouverneurs, députés régionaux et élus municipaux, Moscou tente de légitimer ses annexions en Ukraine en faisant également voter les quatre territoires occupés dans l'est et le sud. Des scrutins qui se sont déroulés non sans heurts : vendredi, le déroulement du vote a été perturbé par des missiles et "la commission électorale de la région de Kherson a été évacuée", a affirmé la cheffe de la Commission électorale de Russie, Ella Pamfilova.

Russie Unie est pourtant le parti qui a été le plus plébiscité, selon la Commission électorale centrale de Russie, dans les territoires de Zaporijjia, Kherson, Donetsk et Lougansk, contrôlés partiellement par les Russes. Ces derniers ont été annexés en septembre 2022, à l'issue de "référendums" non reconnus par la communauté internationale. Les combats y font toujours rage, alors que l'Ukraine a lancé une contre-offensive. La Crimée, annexée depuis 2014, est, elle aussi, concernée par ces élections.