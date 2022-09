Exclu puis réélu au Sénat : l'incroyable résurrection de Silvio Berlusconi

Berlusconi a été trois fois Premier ministre de l'Italie, dans les années 1990 et 2000, mais a dominé la vie publique pendant bien plus longtemps, à la tête d'un vaste empire médiatique et sportif. Le Sénat l'a exclu en novembre 2013 après sa condamnation pour fraude fiscale, il a été interdit de participation à une élection législative pendant six ans, mais il a toutefois été élu au Parlement européen en 2019.

Extrêmement controversé en Italie, il est empêtré dans de nombreux procès qui ont marqué sa longue carrière, dont celui où il est accusé d'avoir payé des invités pour qu'ils mentent au sujet de ses fameuses soirées "bunga-bunga", des orgies organisées lorsqu'il était Premier ministre. Il a également souffert d'une série de problèmes de santé, dont certains liés à son hospitalisation pour Covid en 2020.