Europe, immigration, famille… Que veut faire Giorgia Meloni en Italie ?

Au niveau de l’Union européenne, ils seront en faveur d’une UE plus politique et moins bureaucratique et ils ont comme souhait de réviser certaines du Pacte de stabilité. Enfin, Giorgia Meloni et ses alliés ne manqueront pas de défendre et promouvoir "les racines et identités historiques et culturelle judéo-chrétiennes de l’Europe". Quelques jours avant les élections, Giorgia Meloni avait ouvertement critiqué les dirigeants européens : "En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer ? Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie, l'Italie va commencer à défendre ses intérêts nationaux comme le font les autres, et après, on cherche des solutions communes".