Électricité, gaz : les Anglais refusent de payer leurs factures

Dans son petit appartement londonien, mettre en route une simple bouilloire est devenu un acte réfléchi pour Sheila. Avec une hausse spectaculaire de ses factures de gaz et d'électricité, l'octogénaire ne peut plus faire face. Il lui est impossible d'honorer ses quittances. Comme elle, des millions de Britanniques sont pris à la gorge. Ils se surprennent même à envier le système français qui plafonne les prix de l'électricité et du gaz. Ainsi, l'inflation est maîtrisée à 6% dans l'Hexagone, contre 10% en Grande-Bretagne.