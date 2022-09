VIDÉO - Elizabeth II : des milliers d'Écossais se relaient auprès du cercueil de la reine

Plus qu'un kilomètre et demi de queue, et des heures d'attente. Des dizaines de milliers d'anonymes se sont armés de patience, dès lundi matin, et durant toute la nuit, jusqu'à ce mardi 13 septembre, pour se recueillir auprès du cercueil de la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte le 8 septembre.

Sa dépouille est exposée, pour la première fois, au public depuis 17 heures lundi à la cathédrale Saint-Gilles, à Édimbourg, en Écosse. Alors que ses funérailles sont prévues le 19 septembre à Londres, les processions et hommages se multiplient dans une Angleterre en deuil. Ce mardi après-midi, le cercueil de la reine sera déplacé dans la capitale britannique, où il sera de nouveau exposé au public.