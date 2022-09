Elizabeth II : le dernier voyage d'une reine

Sur les ponts, les bas-côtés, au cœur des villages et des villes traversés, chacun a pu ainsi, au passage du cortège, témoigner de son amour et de sa reconnaissance. "Elle a servi son peuple pendant 70 ans. Alors, je trouve que c'est normal de lui consacrer une journée et de penser à elle", s'exprime une petite fille. De Balmoral à Edimbourg, 300 km d'un itinéraire dessiné pour rendre hommage aux racines historiques de cette reine à moitié écossaise.