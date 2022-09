Elizabeth II : les funérailles du siècle

La cérémonie millimétrée a commencé lundi matin à Londres. Posé sur un charriot de canon, tiré avec des cordes par 142 marins, le cercueil entre dans l'Abbaye de Westminster, suivi de la famille royale réunie. Les petits enfants d'Elizabeth II, William et Harry avec leurs épouses, ses arrière-petits-enfants, George et Charlotte, et le nouveau roi Charles III.