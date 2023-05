VIDÉO - "Elle fait quoi avec sa poussette ?!" : les images stupéfiantes des intempéries en Espagne

"Elle fait quoi avec sa poussette ?! Ce n'est pas possible..." Le reportage du 13H de TF1 ci-dessus montre une femme, inconsciente du danger, tentant de traverser une route inondée. "Oh mon dieu, regarde, elle tombe". On doit l'aider", lance une spectatrice de la scène. Heureusement, un passant, parvient à sauver l'enfant in extremis, comme le montre également la vidéo du tweet ci-dessous :