VIDÉO - Dubaï touché par une tempête "exceptionnelle", le trafic à l'aéroport de l'émirat perturbé

Les Émirats arabes unis ont été frappés, mardi, par une importante tempête. Plus de 120 mm d'eau est tombé sur l'état du golfe, perturbant notamment le trafic aérien. Les avions arrivant à l'aéroport de Dubaï sont pour le moment déroutés.

Des rideaux de pluie et des pistes d'atterrissage inondées. Mardi 16 avril, les Émirats arabes unis ont été touchés par une forte tempête qui a provoqué d'importantes précipitations, notamment à Dubaï. Des pluies violentes qui perturbent le trafic aérien à l'aéroport du petit émirat, l'un des plus fréquentés au monde. Sur le réseau social X, les autorités aéroportuaires ont annoncé avoir suspendu les opérations durant 25 minutes mardi après-midi, alors que les avions qui doivent atterrir sur la piste émiratie sont détournés vers d'autres aéroports.

"En raison des conditions météorologiques exceptionnelles, l'aéroport international de Dubaï détourne temporairement les vols attendus ce soir jusqu'à ce que la situation s'améliore", a déclaré un porte-parole de l'aéroport. Les vols au départ se poursuivent, a-t-il précisé. Des perturbations qui pourraient se prolonger jusqu'à mercredi, en raison de mauvaises prévisions météo.

L'équivalent d'un an de précipitations

Durant la journée, près de 120 mm d'eau sont tombés sur Dubaï, ce qui correspond à la moyenne annuelle habituelle dans le pays désertique. L'ensemble des Émirats arabes unis ont été touchés par la tempête, avec d'importants centres commerciaux inondés, selon des images publiées sur les réseaux sociaux, de même que des routes et une station de métro. Les écoles ont été fermées dans le pays et devraient le rester mercredi.

Le gouvernement de Dubaï, lui, a également prolongé le télétravail pour ses employés jusqu'à mercredi. La demi-finale de la Ligue des champions asiatique entre le club émirati Al Ain et le club saoudien Al Hilal, qui devait se dérouler dans la soirée à Al Ain, a été reportée de 24 heures.

Outre les Émirats arabes unis, deux autres pays du Golfe, Bahreïn et Oman, ont également subi de fortes inondations. Les gouvernements émirati et omanais ont averti précédemment que le changement climatique risquait d’entraîner davantage d’inondations. À Oman, au moins 18 personnes ont péri depuis dimanche dans des inondations après la découverte mardi du corps d'un enfant, selon les autorités. Neuf écoliers et trois adultes sont morts lorsque leurs véhicules ont été emportés par des crues soudaines, a rapporté l'agence de presse ONA.