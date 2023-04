VIDÉO - Emmanuel Macron à Amsterdam : un manifestant plaqué au sol et interpellé lors de sa visite

Sur des images disponibles dans la vidéo en tête de cet article, on y voit un homme stoppé dans sa course et brutalement plaqué au sol à proximité d'Emmanuel Macron. Avant son interpellation, il a entonné plusieurs fois une chanson propre aux manifestations françaises. "Pour l'honneur des travailleurs, même si Macron ne veut pas, nous, on est là", a-t-il scandé avec un accent néerlandais, selon des témoins.