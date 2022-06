Emmanuel Macron à Kiev : "L'Ukraine peut compter sur nous"

On les disait en froid, mais l'accolade est chaleureuse. La visite d'Emmanuel Macron à Kiev était aussi attendue depuis des semaines. Elle a été sous très haute sécurité et a été officialisée à la dernière minute. Le voyage commence en Pologne, à 80 km de la frontière ukrainienne, en pleine nuit. L'espace aérien étant fermé, le président français, le chancelier allemand et le Premier ministre italien se retrouvent dans une garde-marchandise pour prendre le train.